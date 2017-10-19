Новая камера Samsung содержит 17 линз и стоит 10 500 долларов

19 октября 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

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Новая камера с широким обзором Samsung 360 Round включает 17 лет и обойдется покупателям в 10,5 тысяч долларов.Камера оборудована двумя парами по восемьлинз и одной в центре, смотрящей вверх, она имеет обзор в 360 градусов и предназначена для съемки и показа 3D-видео и аудио, и в частности, для создания контента VR. Эта камера выглядит как многоглазая хоккейная шайба, поскольку по размерам не превышает аппарат Roomba.Характеристики камеры Samsung 360 Round: вес составляет 1,93 кг, 17 линз на 2 мегапикселя, 6 внутренних микрофонов с записью пространственного звука, память на 10 и 40 Гб, внешняя – до 2 Тб. Камера водостойкая и не боится пыли.