Новая камера Samsung содержит 17 линз и стоит 10 500 долларов

Фото: AmericaRU.com
Камера оборудована двумя парами по восемьлинз и одной в центре, смотрящей вверх, она имеет обзор в 360 градусов и предназначена для съемки и показа 3D-видео и аудио, и в частности, для создания контента VR. Эта камера выглядит как многоглазая хоккейная шайба, поскольку по размерам не превышает аппарат Roomba.
Характеристики камеры Samsung 360 Round: вес составляет 1,93 кг, 17 линз на 2 мегапикселя, 6 внутренних микрофонов с записью пространственного звука, память на 10 и 40 Гб, внешняя – до 2 Тб. Камера водостойкая и не боится пыли.
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