Брэд Питт начал встречаться с юной версией Анджелины Джоли

Фото: AmericaRU.com
Ирония ситуации в том, что Элла играла юную версию персонажа Анджелины Джоли в «Малефисенте». Он настолько очарован девушкой, что собирается снять в своем новом сериале «Sweetbitter».
«Элла невероятно польщена всем вниманием, которое она получает от Брэда», заявил источник. - Она сказала друзьям, что он всегда был ее знаменитостью номер один».
Этот же источник заявляет, что Джоли недовольна романом бывшего мужа с юной версией себя. Также ей не нравится, что он пригласил Эллу сниматься в новом проекте.
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