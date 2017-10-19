Брэд Питт начал встречаться с юной версией Анджелины Джоли

19 октября 2017 года, 11:50

Фото: AmericaRU.com

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Голливудский Брэд Питт (Brad Pitt) окончательно расстался с Анджелиной Джоли (Angelina Jolie) и после череды коротких увлечений, похоже, закрутил новый серьезный роман. На этот раз пассией 53-летней звезды стала британская актриса Элла Пурнелл, которой только 21 год.Ирония ситуации в том, что Элла играла юную версию персонажа Анджелины Джоли в «Малефисенте». Он настолько очарован девушкой, что собирается снять в своем новом сериале «Sweetbitter».«Элла невероятно польщена всем вниманием, которое она получает от Брэда», заявил источник. - Она сказала друзьям, что он всегда был ее знаменитостью номер один».Этот же источник заявляет, что Джоли недовольна романом бывшего мужа с юной версией себя. Также ей не нравится, что он пригласил Эллу сниматься в новом проекте.