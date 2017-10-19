Ченнинг Татум отказался сниматься в фильме Вайнштайна о сексуальном насилия

Фото: AmericaRU.com
Актер объявил в среду, что они останавливает схемку адаптации романа Мэтью Квика, в котором показана история ученика средней школы, который планирует убить своего лучшего друга, а затем покончить с собой – после сексуального насилия. Татум собирался выступить продюсером фильма.
Татум также сказал, что он в целом прекращает сотрудничество со студией братьев Вайнштайнов. Татум опубликовал заявление на своих страницах в социальных сетях.
Скандал против Харви Вайнштайна разразился 5 октября после публикации взрывной истории New York Times.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Брэд Питт начал встречаться с юной версией Анджелины Джоли →
- Молчаливый Боб наносит ответный удар по Вайнштайну →
- Иванка Трамп была панком и сутки плакала, когда умер Курт Кобейн →
- Майкл Фассбендер и Алисия Викандер тайно поженились на Ибице →
- Стажер Харви Вайнштайна говорит, что магнат принуждал ее к сексу в 1980 году →
- Несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах Стивена Сигала →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118469
http://www.americaru.com/news/118469