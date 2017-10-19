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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесЧеннинг Татум отказался сниматься в фильме Вайнштайна о сексуальном насилия
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Ченнинг Татум отказался сниматься в фильме Вайнштайна о сексуальном насилия


Ченнинг Татум отказался сниматься в фильме Вайнштайна о сексуальном насилия
Фото: AmericaRU.com
После недавнего скандала по поводу сексуального насилия кинопролюсера Харви Вайнштейна голливудский актер Ченнинг Татум (Channing Tatum) отказался от участия в съемках фильма «Прости меня, Леонард Пикок» от Weinstein company.

Актер объявил в среду, что они останавливает схемку адаптации романа Мэтью Квика, в котором показана история ученика средней школы, который планирует убить своего лучшего друга, а затем покончить с собой – после сексуального насилия. Татум собирался выступить продюсером фильма.

Татум также сказал, что он в целом прекращает сотрудничество со студией братьев Вайнштайнов. Татум опубликовал заявление на своих страницах в социальных сетях.

Скандал против Харви Вайнштайна разразился 5 октября после публикации взрывной истории New York Times.
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