Ченнинг Татум отказался сниматься в фильме Вайнштайна о сексуальном насилия

19 октября 2017 года, 11:50

Фото: AmericaRU.com

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После недавнего скандала по поводу сексуального насилия кинопролюсера Харви Вайнштейна голливудский актер Ченнинг Татум (Channing Tatum) отказался от участия в съемках фильма «Прости меня, Леонард Пикок» от Weinstein company.Актер объявил в среду, что они останавливает схемку адаптации романа Мэтью Квика, в котором показана история ученика средней школы, который планирует убить своего лучшего друга, а затем покончить с собой – после сексуального насилия. Татум собирался выступить продюсером фильма.Татум также сказал, что он в целом прекращает сотрудничество со студией братьев Вайнштайнов. Татум опубликовал заявление на своих страницах в социальных сетях.Скандал против Харви Вайнштайна разразился 5 октября после публикации взрывной истории New York Times.