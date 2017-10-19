Начальную школу в Джексоне переименуют с Джефферсона Дэвиса в Барака Обамы

Фото: AmericaRU.com
Переименование проведут в следующем году. Во вторник вечером сообщество Джексона проголосовало за изменение названия школы в честь предыдушего лидера Америки. Также в районе будут переименованы школы, названные в честь конфедератов Джорджа и Ли.
В текущей политике правления в школах с указанием имен есть правила, по которым названия в честь людей не могут быть изменены «кроме как по веским причинам». Руководство школы предложило родителям, ученикам и сотрудникам голосовать за изменение имени. Потребовалось 2 недели на сбор предложений и определение нового кандидата для названия.
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