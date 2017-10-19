Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:28 am | Чикаго 2:28 am | Сан-Франциско 12:28 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаМелания Трамп пожертвовала платье с инаугурации мужа Смитсоновскому университету
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Мелания Трамп пожертвовала платье с инаугурации мужа Смитсоновскому университету


Мелания Трамп пожертвовала платье с инаугурации мужа Смитсоновскому университету
Фото: AmericaRU.com
Первая леди США Мелания Трамп (Melania Trump) передала свое платье с церемонии инаугурации Президента Дональда Трампа Смитсоновскому университету. Специалисты учебного заведения даже придумали манекен, похожий фигурой на первую леди - насколько это возможно.

Шелковое крепированное платне цвета слоновой кости с разрезом на юбке станет частью одной из самых популярных выставок музея университета - в 2016 году более четырех миллионов посетителей прошли коллекцию платьев жен глав Америки.

Дизайнер платья Мелании Трамп Эрве Пьер также будет присутствовать на торжественной презентации наряда в музее. Пьер ранее был креативным директором Каролины Эрреры, знакового американского дизайнера, чьи платья часто носили первые леди Мишель Обама и Лора Буш.

В интервью для The New York Times Эрве Пьер сказал, что Мелания Трамп обратился к нему поводу платья 3 января, всего за 17 дней до инаугурации.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118465
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
Майами апартаменты Майами апартаменты
Раздел: Барахолка
Продается новая летняя куртка BNCI Продается новая летняя куртка BNCI
Раздел: Квартиры - продам
продается прекрасная квартира во Флориде продается прекрасная квартира во Флориде
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом Ищу работу массажистом
Раздел: Услуги
Handyman Handyman
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus