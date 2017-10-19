Мелания Трамп пожертвовала платье с инаугурации мужа Смитсоновскому университету

Фото: AmericaRU.com
Шелковое крепированное платне цвета слоновой кости с разрезом на юбке станет частью одной из самых популярных выставок музея университета - в 2016 году более четырех миллионов посетителей прошли коллекцию платьев жен глав Америки.
Дизайнер платья Мелании Трамп Эрве Пьер также будет присутствовать на торжественной презентации наряда в музее. Пьер ранее был креативным директором Каролины Эрреры, знакового американского дизайнера, чьи платья часто носили первые леди Мишель Обама и Лора Буш.
В интервью для The New York Times Эрве Пьер сказал, что Мелания Трамп обратился к нему поводу платья 3 января, всего за 17 дней до инаугурации.
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