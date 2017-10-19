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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеИсследование доказало, что наш ум продолжает работать после смерти.
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Исследование доказало, что наш ум продолжает работать после смерти.


Исследование доказало, что наш ум продолжает работать после смерти.
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что наш ум все еще работает после того, как мы умрем. Тем самым, мы можем осознать факт смерти.

С научной точки зрения, это исследование, впервые опубликованное в 2014 году, говорит, что наше сознание все еще может функционировать в течение определенного периода времени после того, как наше физическое тело стало мертвым. Таким образом, теоретически, человек может слышать, как врач объявляется мертвым.

Это исследование, которое является крупнейшим в своем роде, когда-либо проводившимся, было сделано группой ученые, возглавляемой доктором Сэмом Парнией (Sam Parnia), директором исследования реанимации в Школе медицины университета Лэнгдона в Нью-Йорке. Доктор Парния и его команда специально изучали людей, перенесших остановку сердца и технически объявленных мертвыми, а затем возрожденных.

Значительное число участников исследования осознавало свое окружение в период, когда их объявили мертвыми. Хотя большинство из них не смогли вспомнить конкретные детали, 39% участников исследования могли описать «восприятие осознания». Небольшой процент говорит, что они могли слышать разговоры и даже видеть, что происходит вокруг них.
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