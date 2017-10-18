Какое отношение диабет имеет к болезни Альцгеймера?

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Исследование показало, что у людей с высоким уровнем сахара в крови наблюдается заметное увеличение белка, токсичного для клеток головного мозга, и дополнительные данные свидетельствуют о том, что диабетики имеют более низкий уровень когнитивных функций и имеют более высокий риск развития деменции.
В новом исследовании специалисты Общества биофизики отметили связь между болезнью Альцгеймера и диабетом. Они обнаружили у больных диабетом два типа пептидных отложений, которые образовывают кластеры. Пептиды представляют собой цепи аминокислот, а более длинные цепи образуют белки. Один тип пептида называется амилоидным белком, который содержится в бляшках нейронов головного мозга человека с болезнью Альцгеймера. Другой тип пептида называется амилин и находится в поджелудочной железе и головном мозге.
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