Гормональная терапия может оказаться полезной для тех, кто страдает мигренью

18 октября 2017 года, 20:45

Фото: AmericaRU.com

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Мигрень распространена среди женщин, но из-за различных рисков для здоровья лечение пожилых людей может быть несколько осложнено. Хотя гормональная терапия эффективна для снятия многих симптомов менопаузы, ее безопасное применение женщинами, страдающими мигренью было неподтвержденным.Новое исследование, основанное на данных Women`s Health Initiative, демонстрирует безопасность гормональной терапии для населения. Результаты исследования будут представлены на ежегодной встрече Общества менопаузы в Филадельфии.«Использование гормональной терапии снижалось после клинических испытаний WHI. Более новые данные предоставили дополнительную ясность о безопасности использования, особенно среди женщин в возрасте до 60 лет. Гормоны по-прежнему играют важную роль в лечении симптомов менопаузы и предотвращении потери костной массы, а знание рисков и преимуществ гормональной терапии для женщин имеет решающее значение», - отметили авторы эксперимента.