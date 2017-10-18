Гормональная терапия может оказаться полезной для тех, кто страдает мигренью

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Новое исследование, основанное на данных Women`s Health Initiative, демонстрирует безопасность гормональной терапии для населения. Результаты исследования будут представлены на ежегодной встрече Общества менопаузы в Филадельфии.
«Использование гормональной терапии снижалось после клинических испытаний WHI. Более новые данные предоставили дополнительную ясность о безопасности использования, особенно среди женщин в возрасте до 60 лет. Гормоны по-прежнему играют важную роль в лечении симптомов менопаузы и предотвращении потери костной массы, а знание рисков и преимуществ гормональной терапии для женщин имеет решающее значение», - отметили авторы эксперимента.
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