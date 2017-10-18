Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 1:58 pm | Чикаго 12:58 pm | Сан-Франциско 10:58 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеГормональная терапия может оказаться полезной для тех, кто страдает мигренью
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Гормональная терапия может оказаться полезной для тех, кто страдает мигренью


Гормональная терапия может оказаться полезной для тех, кто страдает мигренью
Фото: AmericaRU.com
Мигрень распространена среди женщин, но из-за различных рисков для здоровья лечение пожилых людей может быть несколько осложнено. Хотя гормональная терапия эффективна для снятия многих симптомов менопаузы, ее безопасное применение женщинами, страдающими мигренью было неподтвержденным.

Новое исследование, основанное на данных Women`s Health Initiative, демонстрирует безопасность гормональной терапии для населения. Результаты исследования будут представлены на ежегодной встрече Общества менопаузы в Филадельфии.

«Использование гормональной терапии снижалось после клинических испытаний WHI. Более новые данные предоставили дополнительную ясность о безопасности использования, особенно среди женщин в возрасте до 60 лет. Гормоны по-прежнему играют важную роль в лечении симптомов менопаузы и предотвращении потери костной массы, а знание рисков и преимуществ гормональной терапии для женщин имеет решающее значение», - отметили авторы эксперимента.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118459
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы
Раздел: Требуются
Робота для чоловiкiв Робота для чоловiкiв
Раздел: Квартиры - сдам
сда&#1105;тся комната сда&#1105;тся комната
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич
Раздел: Адвокаты
Опытный Адвокат в Нью Йорке Опытный Адвокат в Нью Йорке
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221 Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus