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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЧетыре гена могут объяснить обсессивно-компульсивное расстройство
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Четыре гена могут объяснить обсессивно-компульсивное расстройство


Четыре гена могут объяснить обсессивно-компульсивное расстройство
Фото: AmericaRU.com
Ученые идентифицировали четыре гена, которые связаны с обсессивно-компульсивным расстройством. Все они играют роль в одной и той же нейронной цепи и могут помочь объяснить, почему люди с большей вероятностью страдают ОКР, если состояние было у кого-то из их родственников.

Люди с ОКР склонны к навязчивым мыслям и чувствуют себя вынужденными повторять определенные действия, такие как мытье рук, чтобы облегчить свою тревогу. Чтобы исследовать, имеет ли ОКР генетическую основу, специалисты Массачусетского технологического института сравнили более 600 генов 592 человек с расстройством и 560 человек без него.

Они определили четыре гена, которые отличаются у людей с ОКР. Все четыре из них активны в нейронной цепи, которая связывает области полосатого тела, таламуса и коры. Стратум участвует в распознании и передаче информации через таламус в кору, где принимаются решения.
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