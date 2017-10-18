Молчаливый Боб наносит ответный удар по Вайнштайну

18 октября 2017 года, 19:06

Фото: AmericaRU.com

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У режиссера и актера Кевина Смита (Kevin Smith) выдалась нелегкая неделя из-за нападок на человека, благодаря которому он стал успешным. После скандалов вокруг кинопродюсера Харви Вайнштайна (Harvey Weinstein) звезда «Клерков» заявил, что жертвует все свои следующие поступления от старых фильмов организации «Женщины в кино».В очередном эпизоде своего подкаста «Hollywood Babble-On» Кевин Смит сделал объявление, что пожертвует все свои будущие отчисление за свои ранние фильмы студии Miramax для некоммерческой организации «Женщины в кино», которая выступает за гендерное равенство в шоу-бизнесе.Не стесняясь в выражениях и, похоже, сдерживая слезы, он сказал, что «просто хотел сделать несколько фильмов, поэтому снял «Клерков». Но ни один фильм не стоит этого».Кто-то из аудитории высказался, что в этом нет вины Смита, однако режиссер вежливо перебил:«Я не ищу сочувствия. Я знаю, что это не моя вина. Но этот человек был моим другом, моим героем, он изменил всю мою жизнь. Однако я не мог представить, что у него есть темная сторона. В нем скрывался человек, которого мы никогда не знали», - сказал Смит.При поддержке Вайнштайна Miramax выпустила несколько фильмов Кевина Смита, в числе которых: «Клерки», «Клерки 2», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», «В погоне за Эми», «Девушка из Джерси» и «Зак и Мири снимают порно». В некоторых фильмах Кевин Смит предстал собственной персоной, сыграв харизматичного персонажа – Молчаливого Боба.