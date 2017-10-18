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Пять проблем, связанных с космическими путешествиями


Пять проблем, связанных с космическими путешествиями
Фото: AmericaRU.com
НАСА сделало объявление, что люди должны высадиться на Марсе уже к 2030 году. Однако дальние космические путешествия сопровождаются рядом специфических проблем со здоровьем. Вот пять из них.

1. Космическая болезнь

На Земле в мозгу человека встроен естественный маленький гироскоп, который позволяет нам ориентироваться в пространстве. Мозг всегда нам даст знать, если мы наклоним голову, ускоримся или поменяем положение, однако в космосе это не работает. Астронавты часто страдают от тошноты. Некоторые по многу дней чувствуют себя скверно. Иногда такое состояние сравнивают с морской болезнью.

2. Психический стресс

Космические путешествия по-прежнему опасны. По существу, вы парите в безвоздушном пространстве, заключенные в некоем контейнере, и ваша жизнь зависит от того, насколько хорошо работает оборудование, которое перерабатывает воздух и воду. Поэтому очень трудно судить, как поведет себя человеческая психика, когда за маленьким иллюминатором только темнота, а Земля в ней будет крошечной точкой света.

3. Ослабление мышц

На Международной космической станции (МКС) нет гравитации, а у Марса только треть той гравитации, к которой мы привыкли на Земле. Невесомость разрушает человеческое тело. На Земле мышцы человека постоянно борются с гравитацией, а когда ее нет, то они ослабевают и могут атрофироваться. Поэтому астронавты должны быть каждый день заняты физическими упражнениями.

4. Глазные проблемы

На МКС зачастую опасность представляют мелки частички, которые часто попадают в глаза космонавтов, вызывая раздражение глаз. Иногда приходится постоянно надевать специальные очки. А после возращение на Землю некоторые космонавты замечают проблемы со зрением. Происходит это из-за сдвига жидкостей в черепной коробке, которая давит на глазницы, искажая зрительное восприятие.

5. Кашель и простуда

Пока неизвестно почему, но иммунная система не работает в космосе так хорошо, как на Земле. По какой-то причине бактерии опасны для космонавтов.
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