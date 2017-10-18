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Lego выпустит набор «Женщины НАСА»


Lego выпустит набор Женщины НАСА
Фото: AmericaRU.com
В среду Lego анонсировала набор «Женщины НАСА», который будет стоить 24.99 доллара и поступит в продажу 1 ноября - к празднику подарочного сезона. Таким образом, Lego продолжает тенденцию выпуска игрушек, посвященным знаменитым женщинам.

«Женщины НАСА» представлены четырьмя минифигурками прогрессивных женщин из космического агентства: астронавты Салли Рид (Sally Ride) и Мэй Джемисон (Mae Jemison), астроном Нэнси Грейс Роман (Nancy Grace Roman), а также компьютерный инженер Маргарет Гамильтон (Margaret Hamilton).

Каждая минифигурка будет оснащена специальным фоном, связанным с их работой в НАСА, включая космический челнок Challenger и телескоп Хаббла.

Майя Вайншток (Maia Weinstock), заместитель редактора «MIT News» представила свою идею в июле 2016 года на сайте «Lego Ideas», где участники сообщества публикуют свои идеи и голосуют за понравившиеся наборы. Если Lego заинтересует идея нового набора, размещенного на сайте, то автор идеи получает один процент от продаж и лицензий. Идея Вайншток получила более 10 тысяч голосов, что автоматически привлекает внимание сотрудников Lego, и набор было решено выпустить в продажу.
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