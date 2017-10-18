Lego выпустит набор «Женщины НАСА»

Фото: AmericaRU.com
«Женщины НАСА» представлены четырьмя минифигурками прогрессивных женщин из космического агентства: астронавты Салли Рид (Sally Ride) и Мэй Джемисон (Mae Jemison), астроном Нэнси Грейс Роман (Nancy Grace Roman), а также компьютерный инженер Маргарет Гамильтон (Margaret Hamilton).
Каждая минифигурка будет оснащена специальным фоном, связанным с их работой в НАСА, включая космический челнок Challenger и телескоп Хаббла.
Майя Вайншток (Maia Weinstock), заместитель редактора «MIT News» представила свою идею в июле 2016 года на сайте «Lego Ideas», где участники сообщества публикуют свои идеи и голосуют за понравившиеся наборы. Если Lego заинтересует идея нового набора, размещенного на сайте, то автор идеи получает один процент от продаж и лицензий. Идея Вайншток получила более 10 тысяч голосов, что автоматически привлекает внимание сотрудников Lego, и набор было решено выпустить в продажу.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
- На Манхэттене скоро появятся беспилотные машины →
- Президент Трамп выпал из списка самых богатых американцев от Forbes →
- Джордж Сорос вложил 18 миллиардов долларов в общественный фонд →
- Леонардо ДиКаприо стал инвестором «Beyond Meat» →
- В Google-картах появился трекер калорий с кексами →
- Netflix потратит 8 миллиардов долларов на программы следующего года →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118451
http://www.americaru.com/news/118451