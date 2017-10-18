Древний Египет погубили вулканы

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«Древние египтяне очень зависели от летнего разлива Нила, который непосредственно влиял на урожайность в Египте», - сказал ведущий ученый из Йельского университета Джэйл Мэннинг (Joseph Manning).
Группа ученых смогла реконструировать геологические процессы той эпохи и сопоставить их с историческими событиями. Сернистые газы, выброшенные в атмосферу, повлияли на осадки муссонов в Эфиопском нагорье, ослабили систему дождевых поясов и как следствие истощили реки.
«По этому же периоду мы можем найти сведения о социальных потрясениях, которые могли вызвать беспорядки, а также различные негативные политические и экономические последствия», - сказал Мэннинг.
Вулканолог Клайв Оппенгеймер (Clive Oppenheimer) из Кемрджского университета, сказал: «Есть те, кто сильно переоценивает роль экологических факторов в судьбе цивилизаций, однако не следует упускать из виду, что куда важнее экономическая и социальная составляющая проблемы».
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