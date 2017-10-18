Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 9:28 am | Чикаго 8:28 am | Сан-Франциско 6:28 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессДревний Египет погубили вулканы
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Древний Египет погубили вулканы


Древний Египет погубили вулканы
Фото: AmericaRU.com
Ученые обнаружили, что причиной упадка древнего Египта эпохи Птолемеев 2000 лет назад послужило вулканическое извержение. Многодисциплинарное исследование, включающее изучение исторических источников и геологических данных, помогло международной группе ученых найти связь между массовыми извержениями вулканов и социальными волнениями в царстве Птолемеев. Династия Птолемеев (305-30 гг. до н. э.) правила с окончания эпохи походов Александра Великого и до царствования легендарной Клеопатры, которая покончила с жизнь посредством ядовитой змеи.

«Древние египтяне очень зависели от летнего разлива Нила, который непосредственно влиял на урожайность в Египте», - сказал ведущий ученый из Йельского университета Джэйл Мэннинг (Joseph Manning).

Группа ученых смогла реконструировать геологические процессы той эпохи и сопоставить их с историческими событиями. Сернистые газы, выброшенные в атмосферу, повлияли на осадки муссонов в Эфиопском нагорье, ослабили систему дождевых поясов и как следствие истощили реки.

«По этому же периоду мы можем найти сведения о социальных потрясениях, которые могли вызвать беспорядки, а также различные негативные политические и экономические последствия», - сказал Мэннинг.

Вулканолог Клайв Оппенгеймер (Clive Oppenheimer) из Кемрджского университета, сказал: «Есть те, кто сильно переоценивает роль экологических факторов в судьбе цивилизаций, однако не следует упускать из виду, что куда важнее экономическая и социальная составляющая проблемы».
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118449
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Поиск
ищу своего отца ищу своего отца
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19370 COLLINS AV # 723 Квартира в Санни Айлс Бич, 19370 COLLINS AV # 723
Раздел: Животные
Щенок Лабрадора ищет новых хозяев Щенок Лабрадора ищет новых хозяев
Раздел: Фото и видео
Бесплатная свадебная фотосъемка Бесплатная свадебная фотосъемка
Раздел: Барахолка
Продается новая летняя куртка BNCI Продается новая летняя куртка BNCI
Раздел: Услуги
СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus