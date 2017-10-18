«Он знал, на что подписался», - сказал Трамп о погибшем зеленом берете

18 октября 2017 года, 16:46

Фото: AmericaRU.com

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Президент США Дональд Трамп снова сталкивается с критикой, после телефонного разговора с вдовой зеленого берета, которой сказал: «Он знал, на что подписался». Это подтвердила конгрессвумен, которая находилась рядом с вдовой во время звонка.Член палаты представителей Фредерика Уилсон (Frederica Wilson) рассказала, что была с вдовой Миешией Джонсон (Myeshia Johnson) в машине, они ехали в Международный аэропорт Майами, чтобы забрать тело покойного 25-летнего сержанта Ла Дэвида Джонсона (La David Johnson), когда позвонил президент.Уилсон сообщила, что слышала часть разговора по громкой связи. В интервью для CNN конгрессвумен-демократ озвучила услышанный комментарий Трампа: «Я думаю, он знал, на что подписался, хотя понимаю, как это тяжело».Ла Дэвид Джонсон погиб, попав в засаду в Нигере во время патрулирования. Предположительно, напавшие боевики были связаны с ИГИЛ. Убитая горем беременная вдова обнимала гроб с покойным, когда его выгрузили из самолета, сообщает «ABC news».Уилсон сообщила, что весь разговор ей услышать не удалось. Когда она попыталась выяснить у вдовы содержание телефонного звонка, та сказала, что была настолько ошеломлена, что не может вспомнить его полностью, поэтому полный контекст разговора неизвестен.Белый дом отказался от комментариев, сообщив, что «беседы президента с семьями американских героев, которые отдали свои жизни, являются частными».