Главный нацист Британии признался, что он гей с еврейскими корнями

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«Так ты нацист с еврейским происхождением и… гей?», - спросил корреспондент британского канала «Channel 4» Параик О`Брайен (Paraic O’Brien), явно сбитый с толку от подобных противоречий.
Уилшоу вступил в «Национальный фронт», крайне правую фашисткую политическую организацию Англии, в восемнадцать лет; после возглавил эту организацию. Еще позже он стал членом праворадикальной «Британской национальной партии».
В этом году Уилшоу принимал участие в фашистских акциях и в марте был арестован за преступления на почве расовой ненависти, сообщает «Channel 4».
Как признался Уилшоу, причины его перемены эгоистичны. Недавно он на собственной шкуре испытал, каково это – подвергаться насилию за принадлежность к представителям определенной сексуальной ориентации. Дело в том, что недавно его заподозрили в гомосексуализме, и он подвергся гонениям.
«Я много раз видел, как избивали людей, унижали их, плевали вслед. Но это трудно осознать, пока ты сам не испытаешь нечто подобное», - признался Уилшоу.
Также он вспомнил, что у его матери была частичка еврейской крови, что не помешало ему в свое время написать – «Войну против евреев – врагов моей расы – нужно вести в глобальных масштабах для большей эффективности».
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