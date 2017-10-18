Главный нацист Британии признался, что он гей с еврейскими корнями

18 октября 2017 года, 16:05

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/118445

Кевин Уилшоу (Kevin Wilshaw), который интересовался нацизмом с одиннадцати лет, желая подражать своему «крайне правому» отцу, отказался от своего ненавистного прошлого и признался, что он гей и имеет еврейские корни.«Так ты нацист с еврейским происхождением и… гей?», - спросил корреспондент британского канала «Channel 4» Параик О`Брайен (Paraic O’Brien), явно сбитый с толку от подобных противоречий.Уилшоу вступил в «Национальный фронт», крайне правую фашисткую политическую организацию Англии, в восемнадцать лет; после возглавил эту организацию. Еще позже он стал членом праворадикальной «Британской национальной партии».В этом году Уилшоу принимал участие в фашистских акциях и в марте был арестован за преступления на почве расовой ненависти, сообщает «Channel 4».Как признался Уилшоу, причины его перемены эгоистичны. Недавно он на собственной шкуре испытал, каково это – подвергаться насилию за принадлежность к представителям определенной сексуальной ориентации. Дело в том, что недавно его заподозрили в гомосексуализме, и он подвергся гонениям.«Я много раз видел, как избивали людей, унижали их, плевали вслед. Но это трудно осознать, пока ты сам не испытаешь нечто подобное», - признался Уилшоу.Также он вспомнил, что у его матери была частичка еврейской крови, что не помешало ему в свое время написать – «Войну против евреев – врагов моей расы – нужно вести в глобальных масштабах для большей эффективности».