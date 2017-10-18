Мальчик проспал 11 суток из-за таинственной болезни

Фото: AmericaRU.com
Семилетний Уайетт Шоу (Wyatt Shaw) и его семья из Элизабеттауна, штат Кентукки, посетили свадьбу в начале октября. «Он танцевал и хорошо проводил время», - говорит его мать Эми. Конечно, Уайетт устал, но никто не думал, что он проспит больше недели.
Мать попыталась разбудить ребенка на следующее утро, но безуспешно. Ребенок проспал 11 дней. Врачи, в конце концов, разбудили его, дав ему лекарство, которое обычно используется для помощи при припадках.
Уайетт сейчас испытывает трудности с разговором и ходьбой, но его состояние улучшается. Его история стала медицинской тайной для врачей. Ни один из анализов, включая тест на бактерии, паразиты и вирусы, не дал ответ. Пока медики гадают, что же за болезнь поразила ребенка.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Можно дотренировать себя до смерти →
- Гипертония после 40 лет связана с поздней деменцией, но только у женщин →
- Психологи дали новое представление о природе психоза →
- Ученые рассказали, какие упражнения самые полезные для тела →
- Регулярные посещения сауны понижают давление →
- Один из девяти американских мужчин имеет оральный тип вируса папилломы →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118443
http://www.americaru.com/news/118443