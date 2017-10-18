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Мальчик проспал 11 суток из-за таинственной болезни


Мальчик проспал 11 суток из-за таинственной болезни
Фото: AmericaRU.com
Доктора в Кентукки работают над тем, чтобы решить загадку, почему мальчик проспал в течение 11 дней.

Семилетний Уайетт Шоу (Wyatt Shaw) и его семья из Элизабеттауна, штат Кентукки, посетили свадьбу в начале октября. «Он танцевал и хорошо проводил время», - говорит его мать Эми. Конечно, Уайетт устал, но никто не думал, что он проспит больше недели.

Мать попыталась разбудить ребенка на следующее утро, но безуспешно. Ребенок проспал 11 дней. Врачи, в конце концов, разбудили его, дав ему лекарство, которое обычно используется для помощи при припадках.

Уайетт сейчас испытывает трудности с разговором и ходьбой, но его состояние улучшается. Его история стала медицинской тайной для врачей. Ни один из анализов, включая тест на бактерии, паразиты и вирусы, не дал ответ. Пока медики гадают, что же за болезнь поразила ребенка.
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