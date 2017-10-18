Можно дотренировать себя до смерти

18 октября 2017 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что затренировать себя до смерти – это не просто мысль, а реальность.Ученые из университета Чикаго выяснили, что белые мужчины, которые тренируются не менее семи с половиной часов в неделю, почти в два раза чаще страдают от сердечных заболеваний, чем те, кто делает умеренное количество упражнений.Исследователи сравнили паттерны тренировок в течение 25 лет и сделали удивительное открытие, что очень активные белые мужчины на 86% чаще имеют налет в артериях сердца в среднем возрасте, что провоцирует болезни сердца и раннюю смерть. Но это не относится к афроамериканцам.С течением времени высокие уровни упражнений вызывают стресс и забивают артерии, что ведет к сужению коронарных артерий. Однако ученые предупреждают, что люди не должны прекращать тренировки – нужно лишь делать их правильно и в оптимальном режиме.