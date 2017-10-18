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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеМожно дотренировать себя до смерти
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Можно дотренировать себя до смерти


Можно дотренировать себя до смерти
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что затренировать себя до смерти – это не просто мысль, а реальность.

Ученые из университета Чикаго выяснили, что белые мужчины, которые тренируются не менее семи с половиной часов в неделю, почти в два раза чаще страдают от сердечных заболеваний, чем те, кто делает умеренное количество упражнений.

Исследователи сравнили паттерны тренировок в течение 25 лет и сделали удивительное открытие, что очень активные белые мужчины на 86% чаще имеют налет в артериях сердца в среднем возрасте, что провоцирует болезни сердца и раннюю смерть. Но это не относится к афроамериканцам.

С течением времени высокие уровни упражнений вызывают стресс и забивают артерии, что ведет к сужению коронарных артерий. Однако ученые предупреждают, что люди не должны прекращать тренировки – нужно лишь делать их правильно и в оптимальном режиме.
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