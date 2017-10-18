Таинственные частицы обнаружены в атмосфере Сатурна

18 октября 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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В густой атмосфере Сатурна ученые нашли странные частицы. Источником может быть пыль от колец планеты, считают ученые, опираясь на данные космического зонда Cassini.Космический аппарат NASA Cassini хоть и был раздавлен атмосферой газового гиганта, продолжает давать пищу для открытий, поскольку его данные продолжают изучать. Новый пакет информации зонда свидетельствунт о том, что огромные кольца Сатурна забрасывают крошечные частицы пыли в верхнюю часть атмосферы планеты, где они образуют сложную и неожиданную химическую смесь.Масс-спектрометр Cassini обнаружил странные частицы, когда зонд провел последние пять месяцев между Сатурном и его кольцами.«Мы действительно отхватили джекпот», - сказал Марк Перри (Mark Perry), планетарный ученый из Лаборатории прикладной физики университета Джона Хопкинса в Лорел, штат Мэриленд. Вместо ожидаемой воды Cassini найдет коктейль химикатов, включая метан. Концентрации этих химикатов- самые высокие га экваторе Сатурна и на больших высотах, что говорит о том, что материал вбрасывают кольца планеты.