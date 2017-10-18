Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:58 am | Чикаго 3:58 am | Сан-Франциско 1:58 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессВ американских реках крокодилы едят акул
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В американских реках крокодилы едят акул


В американских реках крокодилы едят акул
Фото: AmericaRU.com
Всегда есть большая рыба, гласит старая поговорка. Оказывается, американские крокодилы по-своему переживает такие слова. В реках США крокодилы нападают на акул, показало новое исследование.

Знаменитые хищницы рискуют стать жертвой американского аллигатора, когда попадают в пресную воду, говорят исследователи из университета Канзаса в статье, опубликованной в Southeastern Naturalist.

Изучение содержимого желудка 500 живых аллигаторов, захваченных и учеными Джеймсом Нифонгом (James Nifong) и Расселом Лоуэрсом (Russell Lowers), выявило, что эти рептилии поедают 4 вида акул, включая акул-нянек и скатов.

Обычно аллигаторы едят ракообразных, улиток, мелких рыб и ловят небольших млекопитающих на берегу рек. Но иногда в их пасти попадает более крупная добыча.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118437
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном доме с видом на водный канал квартира в современном доме с видом на водный канал
Раздел: Электротовары
Продам Холодильник "Elektrolux"" Продам Холодильник "Elektrolux""
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918 квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918
Раздел: Требуются
Администратор на reception в отель Администратор на reception в отель
Раздел: Услуги
Предсказательница Мария стариное гадание Предсказательница Мария стариное гадание
Раздел: Услуги
Переводы! Качественно,быстро и дешево! Переводы! Качественно,быстро и дешево!
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus