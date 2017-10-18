В американских реках крокодилы едят акул

18 октября 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Всегда есть большая рыба, гласит старая поговорка. Оказывается, американские крокодилы по-своему переживает такие слова. В реках США крокодилы нападают на акул, показало новое исследование.Знаменитые хищницы рискуют стать жертвой американского аллигатора, когда попадают в пресную воду, говорят исследователи из университета Канзаса в статье, опубликованной в Southeastern Naturalist.Изучение содержимого желудка 500 живых аллигаторов, захваченных и учеными Джеймсом Нифонгом (James Nifong) и Расселом Лоуэрсом (Russell Lowers), выявило, что эти рептилии поедают 4 вида акул, включая акул-нянек и скатов.Обычно аллигаторы едят ракообразных, улиток, мелких рыб и ловят небольших млекопитающих на берегу рек. Но иногда в их пасти попадает более крупная добыча.