В американских реках крокодилы едят акул

Фото: AmericaRU.com
Знаменитые хищницы рискуют стать жертвой американского аллигатора, когда попадают в пресную воду, говорят исследователи из университета Канзаса в статье, опубликованной в Southeastern Naturalist.
Изучение содержимого желудка 500 живых аллигаторов, захваченных и учеными Джеймсом Нифонгом (James Nifong) и Расселом Лоуэрсом (Russell Lowers), выявило, что эти рептилии поедают 4 вида акул, включая акул-нянек и скатов.
Обычно аллигаторы едят ракообразных, улиток, мелких рыб и ловят небольших млекопитающих на берегу рек. Но иногда в их пасти попадает более крупная добыча.
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