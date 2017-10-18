Иванка Трамп была панком и сутки плакала, когда умер Курт Кобейн

18 октября 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/118435

В 90-е годы дочь Президента США Дональда Трампа Иванка (Ivanka Trump) имела «панк-фазу». Также она почти сутки проплакала из-за смерти музыканта Курта Кобейна.Также нынешняя первая дочь ранее любила гранж, носила фланелевые рубашки и красилась в голубой цвет. Об этом рассказано в мемуарах ее матери. «Мой гардероб состоял из разорванных вельветовых джинсов и фланелевых рубашек», - написал Иванка Трампа в одной из глав книги Иваны Трамп «Расцвет Трампов» («Raising Trump»), издание опубликовано 10 октября.«Однажды после школы я покрасила свои волосы в синий цвет. Мама не была поклонницей этого решения. Она взглянула на меня и сразу же отправилась в ближайшую аптеку, чтобы купить коробку краски за10 долларов. В ту ночь она заставила меня перекраситься в блондинку. Цвет, который она выбрала, на самом деле в трех оттенках светлее, чем мой естественный цвет... И я никогда не оглядывалась назад», - пишет Иванка Трамп.