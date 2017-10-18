Иванка Трамп была панком и сутки плакала, когда умер Курт Кобейн

Фото: AmericaRU.com
Также нынешняя первая дочь ранее любила гранж, носила фланелевые рубашки и красилась в голубой цвет. Об этом рассказано в мемуарах ее матери. «Мой гардероб состоял из разорванных вельветовых джинсов и фланелевых рубашек», - написал Иванка Трампа в одной из глав книги Иваны Трамп «Расцвет Трампов» («Raising Trump»), издание опубликовано 10 октября.
«Однажды после школы я покрасила свои волосы в синий цвет. Мама не была поклонницей этого решения. Она взглянула на меня и сразу же отправилась в ближайшую аптеку, чтобы купить коробку краски за10 долларов. В ту ночь она заставила меня перекраситься в блондинку. Цвет, который она выбрала, на самом деле в трех оттенках светлее, чем мой естественный цвет... И я никогда не оглядывалась назад», - пишет Иванка Трамп.
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