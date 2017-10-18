На Манхэттене скоро появятся беспилотные машины

18 октября 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

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Автомобили с беспилотным вождением от Cruise Automation могут скоро появиться по улицам Манхэттена.По словам губернатора Нью-Йорка Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), Манхэттен может стать первым испытательным полигоном в штате для машин с самостоятельным вождением. Cruise Automation, которая принадлежит General Motors, уже подала заявку на тестирование технологии в 2018 году.Департамент автотранспортных средств в ближайшее время даст разрешение на тестирование этих машин. Само испытание будет контролироваться полицией штата.Тем не менее, это объявление было встречено скептицизмом от разных сторон, включая должностных лиц администрации мэра де Блазио, которые выразили озабоченность по поводу программы. «У нас очень серьезные проблемы с безопасностью. Мы ждем некоторых подробностей этой идеи, прежде чем какие-либо беспилотники попадут на наши улицы», - отметил Эрик Филлипс, представитель мэра Нью-Йорка.