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Главная страница → Раздел: ЭкономикаПрезидент Трамп выпал из списка самых богатых американцев от Forbes
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Президент Трамп выпал из списка самых богатых американцев от Forbes


Президент Трамп выпал из списка самых богатых американцев от Forbes
Фото: AmericaRU.com
Согласно новому рейтингу журнала Forbes, Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) выбыл из ежегодного списка самых богатых людей Америки. Он остается в общем рейтинге, но не на лидирующих позициях.

Состояние главнокомандующего США сократилась на 600 миллионов долларов до 3,1 миллиарда. Тем самым он оказался только на 248 месте рейтинга Forbes 2017 года. На первом месте остается Билл Гейтс, обладающий 89 миллиардами долларов. На втором месте Джефф Безос и его 81,5 миллиард, на третьем – Уоррен Баффет (78 миллиардов). Первую пятерку закрывают Марк Цукерберг (71 миллиард) и Ларри Эллисон (59 миллиардов).

В целом, состояние 51 участника из прошлогоднего рейтинга Forbes сократилось, а 289 человек стали еще богаче.
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