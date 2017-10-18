Президент Трамп выпал из списка самых богатых американцев от Forbes

18 октября 2017 года, 11:50

Фото: AmericaRU.com

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Согласно новому рейтингу журнала Forbes, Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) выбыл из ежегодного списка самых богатых людей Америки. Он остается в общем рейтинге, но не на лидирующих позициях.Состояние главнокомандующего США сократилась на 600 миллионов долларов до 3,1 миллиарда. Тем самым он оказался только на 248 месте рейтинга Forbes 2017 года. На первом месте остается Билл Гейтс, обладающий 89 миллиардами долларов. На втором месте Джефф Безос и его 81,5 миллиард, на третьем – Уоррен Баффет (78 миллиардов). Первую пятерку закрывают Марк Цукерберг (71 миллиард) и Ларри Эллисон (59 миллиардов).В целом, состояние 51 участника из прошлогоднего рейтинга Forbes сократилось, а 289 человек стали еще богаче.