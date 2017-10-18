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Главная страница → Раздел: ЭкономикаДжордж Сорос вложил 18 миллиардов долларов в общественный фонд
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Джордж Сорос вложил 18 миллиардов долларов в общественный фонд


Джордж Сорос вложил 18 миллиардов долларов в общественный фонд
Фото: AmericaRU.com
Джордж Сорос (George Soros) вложил около 18 миллиардов долларов в Фонд Открытого Общества, что делает его крупнейшим филантропом в мире.

Джордж Сорос является основателем и председателем фондов Открытого Общества. За несколько лет он перевел в него порядка 18 миллиардов долларов. Это делает фонд одной из самых мощных благотворительных организаций в мире, а его – виднейшим филантропом.

Деньги исходят из личного богатства 87-летнего Сороса,
заявила Лаура Силбер, пресс-секретарь фонда. Forbes оценивает личную чистую прибыль в этом году в размере 23 миллиардов долларов.

Сорос, который пережил нацистскую оккупацию в своей родной Венгрии, позже покинул коммунистический режим и в конечном итоге иммигрировал в Соединенные Штаты. Он стал ведущим сторонником либеральных сил, в том числе - Хиллари Клинтон. Сорос основал свой первый фонд в 1984 году в Венгрии, а в 1993 году - Фонд Открытого Общества в США. Сорос потратил почти 14 миллиардов долларов на финансирование множества программ по всему миру, включая помощь беженцам и общественное здравоохранение.
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