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Главная страница → Раздел: ПолитикаПравительство США обвиняет двух китайцев в создании кризиса синтетических опиоидов
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Правительство США обвиняет двух китайцев в создании кризиса синтетических опиоидов


Правительство США обвиняет двух китайцев в создании кризиса синтетических опиоидов
Фото: AmericaRU.com
Американские власти обвиняют двух китайских граждан в содействии тому, чтобы на территории США распространялись синтетические опиоиды крупными масштабами.

Правительство США предъявило обвинение двум китайским гражданам за изготовление и доставку больших партий наркотических коктейлей с фентанилом в Соединенные Штаты. Это стало причиной формирования национального опиоидного кризиса.

Сорокалетний Ксяобин Йен (Xiaobing Yan) и 38-летний Цзянь Чжан (Jian Zhang) из Китая обвинены в отдельных эпизодах поставок наркотиков в США, сообщает Министерство юстиции.
Это первый случай, когда власти США подали обвинения в отношении крупных торговцев фентанилом, базирующихся в Китае. «Это невероятная эпидемия и кризис, которые строились в течение длительного времени», - сказал заместитель генерального прокурора Род Розенштейн.

В Соединенных Штатах в прошлом году треть всех смертей от передозировок наркотиков связана с фентанилом. От этого вещества погибло 20 тысяч американцев.
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