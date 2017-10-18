Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:28 am | Чикаго 2:28 am | Сан-Франциско 12:28 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыМать бросила двоих детей в печь
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Мать бросила двоих детей в печь


Мать бросила двоих детей в печь
Фото: AmericaRU.com
Мать с недиагностированными проблемами психического здоровья обвиняется в убийстве ее 1-летнего и 2-летнего сыновей. Она бросила их в печь и перевернула несколько раз, говорится в заявлении полиции Атланты.

Оба ребенка имеют «следы ожогов на своих телах из печи», сообщает The Atlanta Journal-Constitution. Их 24-летняя мать Ламора Уильямс (Lamora Williams) поместила их в духовку между полуночью четверга и 11 вечера пятницы на прошлой неделе.

Результаты аутопсии для ДжаКартера Уильямса и его старшего брата КеЙонте Пенна пока не обнародованы, однако предварительные данные ясно говорят о случившемся. «Она единственная, кто действительно знает, что произошло», - рассказала сестра Ламоры Уильямс Табита Холлингсворт.

Она отмечает, что Уильямс в тюрьме округа Фултон находится под постоянным наблюдением из-за возможных попыток суицида. У нее есть еще двое детей, 3-летний сын и 6-летняя дочь, они не пострадали.

По словам семьи и друзей, психическое заболевание Уильямс ухудшилось, когда ей было 19 лет, и ее отец умер. По-видимому, она еще больше впала в измененное состояние, когда она стала матерью 4 детей.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118425
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира на острове возле Майами Квартира на острове возле Майами
Раздел: Ищу работу
Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя
Раздел: Бизнес и маркетинг
Продаю Детский образовательный и развлекательный центр Продаю Детский образовательный и развлекательный центр
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918 квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918
Раздел: Услуги
Home Made Russian / Ukrainian Baked Pies from Natasha! Home Made Russian / Ukrainian Baked Pies from Natasha!
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus