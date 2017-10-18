Мать бросила двоих детей в печь

Фото: AmericaRU.com
Оба ребенка имеют «следы ожогов на своих телах из печи», сообщает The Atlanta Journal-Constitution. Их 24-летняя мать Ламора Уильямс (Lamora Williams) поместила их в духовку между полуночью четверга и 11 вечера пятницы на прошлой неделе.
Результаты аутопсии для ДжаКартера Уильямса и его старшего брата КеЙонте Пенна пока не обнародованы, однако предварительные данные ясно говорят о случившемся. «Она единственная, кто действительно знает, что произошло», - рассказала сестра Ламоры Уильямс Табита Холлингсворт.
Она отмечает, что Уильямс в тюрьме округа Фултон находится под постоянным наблюдением из-за возможных попыток суицида. У нее есть еще двое детей, 3-летний сын и 6-летняя дочь, они не пострадали.
По словам семьи и друзей, психическое заболевание Уильямс ухудшилось, когда ей было 19 лет, и ее отец умер. По-видимому, она еще больше впала в измененное состояние, когда она стала матерью 4 детей.
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