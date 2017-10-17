Гипертония после 40 лет связана с поздней деменцией, но только у женщин

17 октября 2017 года, 21:26

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование предполагает, что гипертония является фактором риска развития слабоумия у женщин.«Предыдущие исследования предположили, что гипертония в зрелом возрасте является фактором риска развития слабоумия в более позднем возрасте, но тогда ученые в основном учитывали измерения артериального давления, когда участники были в возрасте 50 лет. Мы измеряди давление в 30 и 40 лет», - говорит ведущий автор эксперимента Паола Гилсанц (Paola Gilsanz) из Kaiser Permanente Division of Research в Окленде, штат Калифорния.Ученые определили, что гипертония в возрасте 30 лет не является фактором риска возникновения слабоумия у мужчин или женщин. Однако женщины с гипертонией в возрасте 40 лет имели более высокий риск развития деменции в более позднем возрасте. Их риск был на 73 процента больше, чем у женщин, не страдающих гипертонией.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Neurology».