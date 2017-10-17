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Психологи дали новое представление о природе психоза


Психологи дали новое представление о природе психоза
Фото: AmericaRU.com
Через неделю после того, как правительство объявило о пересмотре законодательства в области психического здоровья, специалисты отделения клинической психологии Британского психологического общества высказали сомнения в отношении характера психических заболеваний.

Многие люди считают, что шизофрения - это пугающая болезнь, которая делает людей непредсказуемыми и потенциально склонными к насилию, и их можно контролировать только медикаментами. Однако в новом отчете предполагается, что это мнение неверно. Ученые отметили, что проблемы, которые мы рассматриваем как «психозы» можно понимать так же, как и другие психологические проблемы, такие как беспокойство или застенчивость. Кроме того, они советуют думать о психозах как о болезни.

Ученые заявили, что никто не может точно сказать, что вызвало проблемы у конкретного человека. Единственный способ - сесть с ним и попытаться разобраться. Соответственно, работники служб охраны психического здоровья не должны настаивать на том, чтобы люди считали себя больными. Некоторые предпочитают думать о своих проблемах, как, например, об аспекте их личности.
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