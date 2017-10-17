Ученые рассказали, какие упражнения самые полезные для тела

17 октября 2017 года, 20:20

Фото: AmericaRU.com

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Вы хотите похудеть, стать интеллектуально сильнее или улучшить физическую форму, но мысль о беге сводит вас с ума? По словам специалистов Гарвардской школы медицины, есть только четыре типа тренировок, помогающих сделать тело здоровым.Ученые отметили, что нижеприведенные упражнения помогают лучше сбрасывать вес, наращивать мышцы, укреплять кости и улучшать здоровье сердца и мозга:1. Плавание: если вы любите плавать, тогда вам будет приятно узнать, что этот вид тренировок защищает мозг от возрастного снижения когнитивных функций, а также налаживает сердечный ритм. Всего 30 минут плавания помогут справиться со стрессом и депрессией.2. Тайцзи: это медленная и медитативная практика, которая помогает сосредоточиться и сконцентрироваться, а также успокоиться. Также сообщается о ее благоприятном воздействии на равновесие пожилых людей.3. Силовая подготовка: помогает совершенствовать каждое движение из-за его медленного темпа. Тяжелая тренировка также может значительно снизить ваши шансы на получение травмы при беге.4. Прогулки: ходьба в умеренном темпе в течение 30 минут может оказать благотворное влияние на организм и мозг.