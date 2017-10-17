Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:27 pm | Чикаго 2:27 pm | Сан-Франциско 12:27 pm
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУченые рассказали, какие упражнения самые полезные для тела
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Ученые рассказали, какие упражнения самые полезные для тела


Ученые рассказали, какие упражнения самые полезные для тела
Фото: AmericaRU.com
Вы хотите похудеть, стать интеллектуально сильнее или улучшить физическую форму, но мысль о беге сводит вас с ума? По словам специалистов Гарвардской школы медицины, есть только четыре типа тренировок, помогающих сделать тело здоровым.

Ученые отметили, что нижеприведенные упражнения помогают лучше сбрасывать вес, наращивать мышцы, укреплять кости и улучшать здоровье сердца и мозга:

1. Плавание: если вы любите плавать, тогда вам будет приятно узнать, что этот вид тренировок защищает мозг от возрастного снижения когнитивных функций, а также налаживает сердечный ритм. Всего 30 минут плавания помогут справиться со стрессом и депрессией.

2. Тайцзи: это медленная и медитативная практика, которая помогает сосредоточиться и сконцентрироваться, а также успокоиться. Также сообщается о ее благоприятном воздействии на равновесие пожилых людей.

3. Силовая подготовка: помогает совершенствовать каждое движение из-за его медленного темпа. Тяжелая тренировка также может значительно снизить ваши шансы на получение травмы при беге.

4. Прогулки: ходьба в умеренном темпе в течение 30 минут может оказать благотворное влияние на организм и мозг.

Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118419
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Требуются
Требуются парикмахеры, маникюрист, косметолог Требуются парикмахеры, маникюрист, косметолог
Раздел: Требуются
Администратор на reception в отель Администратор на reception в отель
Раздел: Квартиры - продам
Low Maintenance 1br Condo Park Slope Low Maintenance 1br Condo Park Slope
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Животные
White cockatoo White cockatoo
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004 Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus