Американские аллигаторы охотятся на акул

17 октября 2017 года, 19:12

Фото: AmericaRU.com

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Как гласит старая поговорка – на большую рыбу всегда найдется рыба покрупнее… или большой аллигатор, что подтверждают недавние исследования.Даже самый опасный хищник, акула, рискует стать едой американского аллигатора, когда попадает в пресную воду. Изучение содержимого желудка пятисот живых аллигаторов, которых отлавливали для исследователей из Канзасского университета, выявило четыре вида акул, включая акулу-няньку и морского ската.Обычно американские аллигаторы, также известные как Alligator mississippiensis, редко пересекаются, так как плавают в разных водах. Аллигаторы - исключительно пресноводные существа, а акулы задействованы в пищевой цепочки морской стихии. Однако бывают редкие случаи, когда аллигаторам выпадает возможность разнообразить рацион из ракообразных, моллюсков и мелких рыб. Случается это в устьях рек во время сильных дождей. Вода там достаточно соленая, и организм рептилии не способен отфильтровывать соль, но дожди помогают аллигаторам продержаться в этой среде некоторое время.Тем не менее, не стоит считать, что пресноводные хищники сильнее любых акул. Пока что их жертвами были относительно небольшие морские обитатели. Стоит аллигатору нарваться на крупную акулу или стаю, и он сам станет едой.