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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЖенщина весом 150 килограмм задушила племянницу, сев на нее
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Женщина весом 150 килограмм задушила племянницу, сев на нее


Женщина весом 150 килограмм задушила племянницу, сев на нее
Фото: AmericaRU.com
В штате Флорида от удушья погибла маленькая девочка. Ее двоюродная сестра весом в 325 фунтов (150 килограмм) села на ребенка в наказание за плохое поведение.

Шериф округа Эскамбия сообщил, что 9-летняя Дерика Линдсей (Dericka Lindsay) была задушена в субботу. Ее двоюродная сестра, 64-летняя Вероника Грин Поузи (Veronica Green Posey) призналась, что сидела на девочке, «чтобы ее утихомирить». Девочка стала жаловаться, что не может дышать и через некоторое время Поузи встала, заметив, что девочка не двигается и не реагирует. Поузи позвонила в службу 911, но было уже поздно, в больнице ее объявили мертвой.

Женщину арестовали по обвинению в убийстве и жестоком обращении с детьми. Также были арестованы родители девочки, которых обвиняют в халатном отношении к ребенку.

Мать Дерики сказала полиции, что она позвала Поузи помочь утихомирить ее племянницу. Предположительно, прежде чем сесть на девочку, Поузи ударила ее металлическим предметом. По словам отца Дерики, Поузи просидела на ребенке 10 минут.
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