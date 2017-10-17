Леонардо ДиКаприо стал инвестором «Beyond Meat»

17 октября 2017 года, 18:06

Фото: AmericaRU.com

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Представители компании по производству растительного мяса «Beyond Meat» объявили, что Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio) стал одним из их инвесторов.Звезда экранов присоединился к другим знаменитостям, которые поддерживают стремление компании насытить рынок заменителем мяса на основе растительного белка. В список инвесторов входит Билл Гейтс (Bill Gates), основатели Twitter Стоун Биз (Stone Biz) и Эван Уильямс (Evan Williams), бывший генеральный директор «McDonald`s» и многие другие.ДиКаприо активно борется с проблемами изменения климата и уже вложил в борьбу 20 миллионов долларов из своего фонда. Его мировоззрение совпадает с деятельностью «Beyond Meat», которая хочет создать замену мяса, так как животноводство, по их мнению, является серьезным фактором, способствующим выбросам парниковых газов.«Лео серьезно относится к изменению климата, - сказал генеральный директор «Beyond Meat» Итан Браун (Ethan Brown). – Он наш основной союзник и не только потому, что он знаменитость, но и человек который искренне верит в то, что делает».«Животноводство является основным источником выбросом углекислого газа, - сказал ДиКаприо в своем заявлении. – Переход от животного мяса к растительному, разработанному «Beyond Meat», это серьезный шаг для уменьшения вредного воздействия на наш климат».