Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 12:27 pm | Чикаго 11:27 am | Сан-Франциско 9:27 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаЛеонардо ДиКаприо стал инвестором Beyond Meat
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Леонардо ДиКаприо стал инвестором «Beyond Meat»


Леонардо ДиКаприо стал инвестором Beyond Meat
Фото: AmericaRU.com
Представители компании по производству растительного мяса «Beyond Meat» объявили, что Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio) стал одним из их инвесторов.

Звезда экранов присоединился к другим знаменитостям, которые поддерживают стремление компании насытить рынок заменителем мяса на основе растительного белка. В список инвесторов входит Билл Гейтс (Bill Gates), основатели Twitter Стоун Биз (Stone Biz) и Эван Уильямс (Evan Williams), бывший генеральный директор «McDonald`s» и многие другие.

ДиКаприо активно борется с проблемами изменения климата и уже вложил в борьбу 20 миллионов долларов из своего фонда. Его мировоззрение совпадает с деятельностью «Beyond Meat», которая хочет создать замену мяса, так как животноводство, по их мнению, является серьезным фактором, способствующим выбросам парниковых газов.

«Лео серьезно относится к изменению климата, - сказал генеральный директор «Beyond Meat» Итан Браун (Ethan Brown). – Он наш основной союзник и не только потому, что он знаменитость, но и человек который искренне верит в то, что делает».

«Животноводство является основным источником выбросом углекислого газа, - сказал ДиКаприо в своем заявлении. – Переход от животного мяса к растительному, разработанному «Beyond Meat», это серьезный шаг для уменьшения вредного воздействия на наш климат».
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118413
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
Дизайнерские апартаменты в центре Майами Дизайнерские апартаменты в центре Майами
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Sunny Isles Beach Сдается квартира в Sunny Isles Beach
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комнаты в общежитии при колледже Сдается комнаты в общежитии при колледже
Раздел: Медицина
Эффективное лечение псориаза, витилиго Эффективное лечение псориаза, витилиго
Раздел: Перевозки
Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю) Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю)
Раздел: Разное
Production of the deck for the yacht Production of the deck for the yacht
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus