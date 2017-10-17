Талибы атаковали полицейский участок в Афганистане: более двухсот человек пострадали от взрывов

17 октября 2017 года, 17:19

Фото: AmericaRU.com

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Во время взрыва в полицейском участке в Афганистане был убит начальник полиции и около двадцати сотрудников. Теракт случился в городе Гардез, административном центре провинции Пактия. Группа талибанских боевиков пробила стену участка, въехав во внутрь на начиненной взрывчаткой машине.Пострадали также и здания вокруг полицейского участка. Местные власти сообщили, что ранено двести человек.«Пострадавшие продолжают поступать, это пока не окончательная цифра», - сказал Хедайатулла Хамиди (Hedayatullah Hamidi), глава здравоохранения провинции.Представители Талибана опубликовали информацию, что взорвали две машины, сначала грузовик, а потом «Хамви». Генерал полиции Ассадулла Ширзад (Assadullah Shirzad) сказал, что в нападении учувствовало 11 боевиков.«Десятки людей лежали под обломками, это обычные мирные жители, которые пришли получить новые паспорта», - сказал один из свидетелей.Это был самый крупный теракт из трех, которые террористы осуществили во вторник. В других провинциях также были совершены нападения на полицейские участки, есть погибшие среди сотрудников правопорядка. Министерство внутренних дел Афганистана заявляло, что боевики были оснащены тяжелым вооружением, а также жилетами для самоубийц.