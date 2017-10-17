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Талибы атаковали полицейский участок в Афганистане: более двухсот человек пострадали от взрывов


Талибы атаковали полицейский участок в Афганистане: более двухсот человек пострадали от взрывов
Фото: AmericaRU.com
Во время взрыва в полицейском участке в Афганистане был убит начальник полиции и около двадцати сотрудников. Теракт случился в городе Гардез, административном центре провинции Пактия. Группа талибанских боевиков пробила стену участка, въехав во внутрь на начиненной взрывчаткой машине.

Пострадали также и здания вокруг полицейского участка. Местные власти сообщили, что ранено двести человек.
«Пострадавшие продолжают поступать, это пока не окончательная цифра», - сказал Хедайатулла Хамиди (Hedayatullah Hamidi), глава здравоохранения провинции.

Представители Талибана опубликовали информацию, что взорвали две машины, сначала грузовик, а потом «Хамви». Генерал полиции Ассадулла Ширзад (Assadullah Shirzad) сказал, что в нападении учувствовало 11 боевиков.

«Десятки людей лежали под обломками, это обычные мирные жители, которые пришли получить новые паспорта», - сказал один из свидетелей.

Это был самый крупный теракт из трех, которые террористы осуществили во вторник. В других провинциях также были совершены нападения на полицейские участки, есть погибшие среди сотрудников правопорядка. Министерство внутренних дел Афганистана заявляло, что боевики были оснащены тяжелым вооружением, а также жилетами для самоубийц.
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