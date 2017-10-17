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Шокирующее убийство в Атланте


Шокирующее убийство в Атланте
Фото: AmericaRU.com
Мать из Атланты обвиняется в убийстве своих двух маленьких сыновей. Согласно ордеру на арест, она сознательно и намеренно оставила детей во включенной духовке.

Ламора Уильямс (Lamora Williams) поместила в духовку сыновей, которым было один и два года. Полиция подтвердила, что у детей имеются характерные ожоги. Сосед Уильямс показал журналистам канала «WGCL-TV» фотографию кухни, в которой полиция изъяла улики, в том числе и печь. Еще один ребенок, мальчик трех лет, был найден в доме невредимым.

Отец троих детей, Джамиль Пенн (Jameel Penn), заявил в полицию сразу после звонка Уильямс, которая сообщила ему через видеочат, что дети мертвы.

Родственники Ламоры Уильямс рассказали, что женщина всю свою жизнь сталкивалась с психическими расстройствами. Возможно, она сильно страдала от послеродовой депрессии.
«У нее были явные проблемы, которые можно было бы предотвратить», - считает ее сестра Табита Холлингворт (Tabitha Hollingsworth), добавив, что сигналы уже поступали – недавно Уильямс порезала себе запястье.

Ламора Уильямс отказалась от первого выступления в суде, новое заседание ожидается через две недели. Ее сестра сказала, что Уильямс требуется режим «suicide watch» (интенсивный мониторинг, призванный гарантировать, что человек не совершит самоубийства).
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