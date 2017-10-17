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Главная страница → Раздел: В миреЖителей Гонконга за неуважение к гимну Китая может ожидать уголовное преследование
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Жителей Гонконга за неуважение к гимну Китая может ожидать уголовное преследование


Жителей Гонконга за неуважение к гимну Китая может ожидать уголовное преследование
Фото: AmericaRU.com
США не единственная страна, где бушуют споры о свободе слова и об уважении к гимну. Только в Китае выражают протесты не игроки, а фанаты.

Футбольные фанаты Гонконга выражают протест против китайского государственного гимна не менее двух лет, проявляя недовольство против вмешательства Пекина в дела бывшей британской колонии. К тому же жители Гонконга хотят сохранить свою идентичность и оставаться гонконгцами.

Протесты пришлись не по нраву коммунистической партии Китая, поэтому Пекин издал новый закон, вступивший в силу в октябре, по которому любой, кто проявляет неуважение к государственному гимну, может получить 15 суток, а после возможны дальнейшие уголовные преследования. Однако запрет не остановил фанатов, которые продолжали освистывать и выражать неуважение к «Маршу добровольцев» при каждой возможности, крича – «Гонконг – не Китай».

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам (Carrie Lam) сказала, что «это очень серьезная проблема».

«Некоторые говорили – прекратите неуважение, иначе на следующем матче вы будете находиться перед закрытыми дверьми, но я думаю, что акцент поставлен неправильно. На самом деле, проблема в уважении, и считают ли жители Гонконга себя китайцами», - сказал Лам.
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