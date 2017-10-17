Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:56 am | Чикаго 3:56 am | Сан-Франциско 1:56 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеРегулярные посещения сауны понижают давление
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Регулярные посещения сауны понижают давление


Регулярные посещения сауны понижают давление
Фото: AmericaRU.com
Регулярные посещения сауны связаны с пониженным кровяным давлением, показало новое исследование, опубликованное в American Journal of Hypertension. Поэтому медики могут включить сауны в качестве рекомендаций людям с высоким давлением.

В исследовании приняло участие 1621 мужчина средних лет с нормальным артериальным давлением. За ними наблюдали в течение 25 лет. За это время у 251 развилась гипертония.

Оказалось, что среди тех, кто посещал сауну три раза в неделю, на 24% ниже шансы развития хронически повышенного давления, чем у тех, кто ходил в баню менее 1 раза в неделю. Четыре-семь посещений в неделю уменьшали риск на 46%.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118405
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич
Раздел: Услуги
Помогу Найти Флип В Чикаго Помогу Найти Флип В Чикаго
Раздел: Бизнес и маркетинг
Продаю Детский образовательный и развлекательный центр Продаю Детский образовательный и развлекательный центр
Раздел: Требуются
Администратор на reception в отель Администратор на reception в отель
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR
Раздел: Требуются
Ищу работу любую, главное жилье и питание. Ищу работу любую, главное жилье и питание.
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus