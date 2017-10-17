Регулярные посещения сауны понижают давление

Фото: AmericaRU.com
В исследовании приняло участие 1621 мужчина средних лет с нормальным артериальным давлением. За ними наблюдали в течение 25 лет. За это время у 251 развилась гипертония.
Оказалось, что среди тех, кто посещал сауну три раза в неделю, на 24% ниже шансы развития хронически повышенного давления, чем у тех, кто ходил в баню менее 1 раза в неделю. Четыре-семь посещений в неделю уменьшали риск на 46%.
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