Регулярные посещения сауны понижают давление

17 октября 2017 года, 15:36

Фото: AmericaRU.com

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Регулярные посещения сауны связаны с пониженным кровяным давлением, показало новое исследование, опубликованное в American Journal of Hypertension. Поэтому медики могут включить сауны в качестве рекомендаций людям с высоким давлением.В исследовании приняло участие 1621 мужчина средних лет с нормальным артериальным давлением. За ними наблюдали в течение 25 лет. За это время у 251 развилась гипертония.Оказалось, что среди тех, кто посещал сауну три раза в неделю, на 24% ниже шансы развития хронически повышенного давления, чем у тех, кто ходил в баню менее 1 раза в неделю. Четыре-семь посещений в неделю уменьшали риск на 46%.