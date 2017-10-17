Ураган Офелия превратил серое лондонское небо в ярко-оранжевое

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«Когда Офелия пошла на север от Азорских островов, то принесла сахарскую пыль из Северной Африки и пыль лесных пожаров в Испании и Португалии. По этой причине солнечный свет рассеялся, и небо стало оранжевым», - говорят представители Британской метеорологической службы.
«Этот желтоватый оттенок - от пыли, которая высоко в атмосфере рассеивает поступающий свет. На самом деле, рассеивание происходит в синем спектре, но поскольку солнце красное, в результате получается желтый оттенок», - отмечается в заявлении.
Ураган Офелия – 10-й по счету шторм в Атлантике в этом году.
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