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Главная страница → Раздел: В миреУраган Офелия превратил серое лондонское небо в ярко-оранжевое
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Ураган Офелия превратил серое лондонское небо в ярко-оранжевое


Ураган Офелия превратил серое лондонское небо в ярко-оранжевое
Фото: AmericaRU.com
Жители Лондона сегодня утром увидели привычно серое небо в необычных цветах. Шторм Офелия, который пришел на север через Атлантику из района Сахары, сделал его ярко-оранжевым.

«Когда Офелия пошла на север от Азорских островов, то принесла сахарскую пыль из Северной Африки и пыль лесных пожаров в Испании и Португалии. По этой причине солнечный свет рассеялся, и небо стало оранжевым», - говорят представители Британской метеорологической службы.

«Этот желтоватый оттенок - от пыли, которая высоко в атмосфере рассеивает поступающий свет. На самом деле, рассеивание происходит в синем спектре, но поскольку солнце красное, в результате получается желтый оттенок», - отмечается в заявлении.

Ураган Офелия – 10-й по счету шторм в Атлантике в этом году.
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