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Астрономы впервые поймали слияние двух нейтронных звезд


Астрономы впервые поймали слияние двух нейтронных звезд
Фото: AmericaRU.com
Миру науки поражен сенсационным открытием: астрономы впервые наблюдали слияние двух нейтронных звезд.
Поскольку астрономы впервые регистрировали это событие, они также получили ценные данные, подтверждающие теорию о том, откуда берутся самые тяжелые элементы в периодической таблице. Это начинается со звезд.

Подобно нашему собственному Солнцу, все звезды - это машины для трансформации атомов, генерирующие огромное количество света и энергии в процессе синтеза водорода в гелий. Также в этом процессе рождаются другие элементы, включая железо и никель. Когда звезда окончательно разрушается, она взрывается как сверхновая, рассеивая различные элементы по всему космосу.

Но откуда берутся более тяжелые элементы, которые находятся в таблице после номера 28? Последний анализ астрономов доказал, что их источник - столкновения нейтронных звезд.

Нейтронные звезды сложнее и плотнее, чем все остальное, они являются остатками сверхновых. Они полностью состоят из нейтронов - нейтральных заряженных частиц, которые вместе с протонами образуют ядра атомов.

17 августа астрономы детекторов LIGO и VIRGO заметили гравитационные волны, которые сигнализировали о слиянии двух нейтронных звезд. Фактическое столкновение произошло около 130 миллионов лет назад, но свет только достиг Земли в августе.
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