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Главная страница → Раздел: ПрогрессПервая космическая лаборатория Китая вскоре врежется в Землю – и никто не знает куда
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Первая космическая лаборатория Китая вскоре врежется в Землю – и никто не знает куда


Первая космическая лаборатория Китая вскоре врежется в Землю – и никто не знает куда
Фото: AmericaRU.com
Космический корабль Shenzhou 9 и лабораторный модуль Tiangong 1, запущенные Пекинским аэрокосмическим центром управления, рухнут на Землю в течение ближайших месяцев.

Первая космическая лаборатория Китая, запущенная в сентябре 2011 года, служит прототипом постоянной космической станции, которая будет запущена в будущем. Через шесть лет после вывода на орбиту лаборатория весом 8,5 тонн разобьется на поверхности нашей планеты – и никто не знает, куда именно она упадет.

В сентябре 2016 года китайские официальные лица подтвердили, что они потеряли контроль над космической лабораторией и что она постепенно падает на Землю, и это произойдет во второй половине 2017 года или в начале 2018-го. Об этом Китай сообщил Организации Объединенных Наций. Большая часть станции, скорее всего, сгорит в атмосфере, однако Джонатан Макдауэлл (Jonathan McDowell), астрофизик из Гарвардского университета, считает, что останки станции могут нанести большой урон на поверхности Земли.
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