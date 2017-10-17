Первая космическая лаборатория Китая вскоре врежется в Землю – и никто не знает куда

Фото: AmericaRU.com
Первая космическая лаборатория Китая, запущенная в сентябре 2011 года, служит прототипом постоянной космической станции, которая будет запущена в будущем. Через шесть лет после вывода на орбиту лаборатория весом 8,5 тонн разобьется на поверхности нашей планеты – и никто не знает, куда именно она упадет.
В сентябре 2016 года китайские официальные лица подтвердили, что они потеряли контроль над космической лабораторией и что она постепенно падает на Землю, и это произойдет во второй половине 2017 года или в начале 2018-го. Об этом Китай сообщил Организации Объединенных Наций. Большая часть станции, скорее всего, сгорит в атмосфере, однако Джонатан Макдауэлл (Jonathan McDowell), астрофизик из Гарвардского университета, считает, что останки станции могут нанести большой урон на поверхности Земли.
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