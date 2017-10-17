В Google-картах появился трекер калорий с кексами

Фото: AmericaRU.com
Пока новый инструмент Google Maps работае только на избранном числе iPhone-пользователей в США. Счетчик показывает, сколько сгорает калорий, если пройти пешком от текущей точки до желаемого места назначения. Однако сервис также показывает, сколько сожженных калорий за прогулку можно выразить в мини-кексах. Таким образом, находятся те, кто после каждой пешей прогулки начинает поглощать сладости в уверенности, что это не будет иметь последствий - ведь калории же сгорели. Другие просто не хотят видеть иконку кексов вообще.
В Twitter обрушился шторм сообщений с жалобами на проблемы работы трекера калорий в картах – в основном, от женщин. «Почему Google Maps показывает мне, сколько калорий сгорит за пеший путь, с изображением дурацкого кекса? Как мне отключить это?» - пишут американки.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
- Netflix потратит 8 миллиардов долларов на программы следующего года →
- Tesla уволила от 400 до 700 сотрудников →
- Последний полет рейса 666 завершился в пятницу тринадцатого →
- Southwest Airlines будет летать на Гавайи →
- Tesla отзывает 11 000 внедорожников класса X из-за проблем с сидениями →
- К 2020 году появится гибкий, гнущийся iPhone →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118397
http://www.americaru.com/news/118397