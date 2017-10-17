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В Google-картах появился трекер калорий с кексами


В Google-картах появился трекер калорий с кексами
Фото: AmericaRU.com
Компания Google размещает в своих картах счетчик калорий. Многие считают, что эта функция не только бесполезна, но и обманчива.

Пока новый инструмент Google Maps работае только на избранном числе iPhone-пользователей в США. Счетчик показывает, сколько сгорает калорий, если пройти пешком от текущей точки до желаемого места назначения. Однако сервис также показывает, сколько сожженных калорий за прогулку можно выразить в мини-кексах. Таким образом, находятся те, кто после каждой пешей прогулки начинает поглощать сладости в уверенности, что это не будет иметь последствий - ведь калории же сгорели. Другие просто не хотят видеть иконку кексов вообще.

В Twitter обрушился шторм сообщений с жалобами на проблемы работы трекера калорий в картах – в основном, от женщин. «Почему Google Maps показывает мне, сколько калорий сгорит за пеший путь, с изображением дурацкого кекса? Как мне отключить это?» - пишут американки.
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