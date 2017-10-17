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Netflix потратит 8 миллиардов долларов на программы следующего года


Netflix потратит 8 миллиардов долларов на программы следующего года
Фото: AmericaRU.com
Цифровой канал Netflix планирует вложить 8 миллиардов долларов на шоу и фильмы в 2018 года. В этом году компания потратила на программный контент 6 миллиардов долларов.

Увеличение расходов происходит в то время, когда технические гиганты Apple (AAPL, Tech30), Amazon (AMZN, Tech30) и Facebook (FB, Tech30) все больше вкладываются в оригинальные сериалы и программы.

«Netflix хочет оставаться впереди конкурентов в ближайшие десятилетия», - говорится в сообщении компании, опубликованном в понедельник. В частности, Netflix будет наращивать количество оригинальных фильмов - около 80 в следующем году.

В третьем квартале этого года у канала появилось более 5 миллионов новых подписчиков, причем подавляющее большинство из них пришло с международных рынков. В настоящее время Netflix имеет109 миллионов подписчиков.
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