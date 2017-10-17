Майкл Фассбендер и Алисия Викандер тайно поженились на Ибице

Фото: AmericaRU.com
Согласно Daily Mail, пара знаменитостей связали себя узами брака в эти выходные на курорте Ла Гранха. На свадьбу к ним пришли только члены семьи и близкие друзья. Свадьбы была замаскирована под званый обед для семьи. Пока эти слухи официально не подтверждены, но и не опровергнуты.
Инсайдеры также отмечают, что после свадьбы гости наслаждались отдыхом на пляже, а затем отправились в круиз. Майкл Фассбендер собирал раковины и затем нырял под воду с лодки.
Только недавно 40-летний актер и 29-летняя актриса объявили о своих отношениях. « «Мы встретились на кинофестивале в Торонто просто на танцполе, - рассказала Алисия. «Я думал, что хорошо танцую, пока она не начала танцевать, и тогда я почувствовал, что у меня две левые ноги», - отметил Майкл. Затем они снялись вместе в фильме «Свет между океанами».
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