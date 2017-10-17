Водитель грузовика, в котором задохнулось 8 нелегалов, признал вину

17 октября 2017 года, 11:10

Фото: AmericaRU.com

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Водитель грузовика, который перевозил нелегальных мигрантов в жестких условиях, и в результате 8 человек умерли во время перевозки в прицепе, признал свою вину. Он может получить пожизненный срок в тюрьме.Джеймс Мэттью Брэдли-младший (James Matthew Bradley Jr.) предстал перед федеральным судом штата Техас. Суд присяжных может вынести в его отношении пожизненный приговор, хотя и признал себя виновным в проведении контрабандной операции по перевозке людей и смерти части нелегалов. Окончательный приговор вынесут в январе 2018 года.Трейлер Брэдли был обнаружен возле Walmart в Сан-Антонио, внутри от жары умирало 39 мигрантов, 8 к тому моменту уже умерли. Еще 2 человека умерли в больнице. В начале путешествия в прицепе везли 200 человек.