Водитель грузовика, в котором задохнулось 8 нелегалов, признал вину

Фото: AmericaRU.com
Джеймс Мэттью Брэдли-младший (James Matthew Bradley Jr.) предстал перед федеральным судом штата Техас. Суд присяжных может вынести в его отношении пожизненный приговор, хотя и признал себя виновным в проведении контрабандной операции по перевозке людей и смерти части нелегалов. Окончательный приговор вынесут в январе 2018 года.
Трейлер Брэдли был обнаружен возле Walmart в Сан-Антонио, внутри от жары умирало 39 мигрантов, 8 к тому моменту уже умерли. Еще 2 человека умерли в больнице. В начале путешествия в прицепе везли 200 человек.
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