В парке Дерево Йешуа нашли тела пропавшей пары – они обнимались в момент смерти

17 октября 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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Служба национальных парков в штате Калифорния сообщает, что в воскресенье были найдены тела пропавших три месяца назад без вести туристов обнаружены около Дерева Йешуа.Источник, близкий к расследованию, сообщил, что два исчезнувших туриста найдены в отдаленном районе национального парка Дерева Йешуа. Рейчел Нгуен (Rachel Nguyen) и Джозеф Орбесо (Joseph Orbeso) пропали в июле, и все это время их пытались найти на территории заповедника.Их машина была найдена возле тропы Maze Loop. Их вещи остались в арендованном доме, куда они не вернулись. Останки были найдены на северной стороне тропы – похоже, что они заблудились и не смогли найти путь к тропе, хотя находились всего в 3 км. Погибшие обнимали друг друга.