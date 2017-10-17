В парке Дерево Йешуа нашли тела пропавшей пары – они обнимались в момент смерти

Фото: AmericaRU.com
Источник, близкий к расследованию, сообщил, что два исчезнувших туриста найдены в отдаленном районе национального парка Дерева Йешуа. Рейчел Нгуен (Rachel Nguyen) и Джозеф Орбесо (Joseph Orbeso) пропали в июле, и все это время их пытались найти на территории заповедника.
Их машина была найдена возле тропы Maze Loop. Их вещи остались в арендованном доме, куда они не вернулись. Останки были найдены на северной стороне тропы – похоже, что они заблудились и не смогли найти путь к тропе, хотя находились всего в 3 км. Погибшие обнимали друг друга.
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