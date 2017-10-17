Один из девяти американских мужчин имеет оральный тип вируса папилломы

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В целом, количество зараженных оральным штаммом ВПЧ составляет 11,5% мужчин и 3,2% женщин –всего 11 миллионов мужчин и 3,2 миллиона женщин. Инфекция передается через контакт кожи с кожей и может стать причиной некоторых видов рака, включая гениталии.
Согласно данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, почти все мужчины и женщины заражаются, по крайней мере, одним типом ВПЧ из 150 связанных вирусов в какой-то момент их жизни. У одного из 5 взрослых американцев ВПЧ вызывает рак.
Предыдущие исследования показали, что мужчины имеют более высокие показатели общего инфицирования ВПЧ, чем женщины. Ашиш А. Дешмух (Ashish A. Deshmukh), старший автор исследования и доцент Колледжа общественного здравоохранения и медицинских наук университета Флориды, отметил, что причины столь широкого распространения ВПЧ среди мужчин нужно установить в новых исследованиях.
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