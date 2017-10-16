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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУченые обнаружили взаимосвязь между сахаром и раком
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Ученые обнаружили взаимосвязь между сахаром и раком


Ученые обнаружили взаимосвязь между сахаром и раком
Фото: AmericaRU.com
Специалисты Левенского католического университета совершили прорыв в области исследований рака. Они выяснили, как эффект Варбурга, феномен, при котором раковые клетки быстро расщепляют сахар, стимулирует рост опухоли.

Это открытие свидетельствует о положительной корреляции между сахаром и раком, что может оказывать далеко идущее воздействие на индивидуальные диеты для больных раком. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature Communications».

Этот проект был начат в 2008 году, и основное внимание было уделено эффекту Варбурга или наблюдению, как опухоли, по сравнению со здоровыми тканями, превращают значительно большее количество сахара в лактат. До сих пор неясно, является ли эффект просто симптомом рака или причиной. В то время как более ранние исследования метаболизма раковых клеток были сфокусированы на выявлении метаболических особенностей, новое исследование объясняет связь между метаболическим отклонением и онкогенной активностью в раковых клетках.
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