Частое окрашивание волос связана с увеличением риска рака молочной железы

16 октября 2017 года, 19:53

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что частое окрашивание волос связано с повышенным риском развития рака молочной железы.Согласно эксперименту лондонского хирурга Кефама Мокбела (Kefah Mokbel) из больницы Принсес Грейс в Мэрилебоне, среди женщин, которые красят волосы, зафиксирован 14-процентный рост показателей рака молочной железы. Ученые советуют женщинам красить волосы не чаще двух-пяти раз в год. Кроме того, они рекомендуют использовать как можно больше натуральных продуктов при уходе за волосами, предлагая хну, свеклу или шиповник, сообщает источник The Sunday Times.«Не секрет, что производители красок рекомендуют женщинам красить волосы каждые четыре-шесть недель. Хотя для подтверждения наших результатов требуются дальнейшие исследования, результаты показывают, что воздействие красителей может привести к увеличению риска рака молочной железы», - сказал профессор Мокбель.