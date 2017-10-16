Может ли зеленый чай помочь защитить мозг от деменции?

16 октября 2017 года, 19:25

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Новое исследование показало, что люди, которые ежедневно пьют зеленый чай, с меньшей вероятностью страдают болезнью Альцгеймера по мере старения.Специалисты Alzheimer`s Drug Discovery Foundation в течение семи лет изучали 1000 пожилых жителей Китая и обнаружили, что те, кто пил, по меньшей мере, одну чашку зеленого чая в день, были на 50 процентов менее склонны к ухудшению когнитивных способностей. Кроме того, они выяснили, что у людей, у которых есть ген APOE4, на 85 процентов меньше шансов снижения познавательной функции. Это важно, потому что ген APOE4 связан с более высоким риском развития болезни Альцгеймера и других форм деменции.Благодаря проводимым исследованиям мы каждый день больше узнаем о преимуществах выбора здорового образа жизни, который может снизить риск развития болезни Альцгеймера и даже потенциально замедлить снижение когнитивных способностей у людей, демонстрирующих ранние признаки потери памяти. Еще лучше то, что эти здоровые привычки часто дешевы и к ним легко привыкнуть. Употребление чая - яркий тому пример. Он доступен по цене и имеет все шансы стать вторым наиболее часто употребляемым напитком в мире после воды. Будучи потенциальным источником здоровья мозга, он также входит в число наиболее изученных.