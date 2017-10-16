Иракские военные силы берут Киркук под свой контроль

16 октября 2017 года, 19:23

Фото: AmericaRU.com

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Иракские правительственные войска заявили, что северная часть города Киркук взята под их контроль. Захвачены нефтяные месторождения и другие важные объекты. По сообщению официальных лиц курдской оппозиции, курдские войска уступили позиции иракцам.Иракское командование начало готовить операцию сразу, как только 25 сентября был проведен спорный референдум за независимость курдского автономного региона в Ираке. Багдад и Вашингтон, а также многие другие мировые лидеры, осудили референдум.Лидер курдской оппозиции Масуд Барзани (Massoud Barzani ) возглавил референдум, включив в состав Курдистана спорные территории, в том числе район города Киркук с его нефтяными месторождениями. Курдские пешмерги взяли Киркук под контроль, в то время как эмиссары из Багдада пытались договориться о выходе курдов из города.Силы противоборствующих сторон являются американскими союзниками в составе коалиции, которую возглавляет США. Полковник Райан Диллон (Ryan Dillon), представитель коалиции в Багдаде, сказал, что боевых столкновений не было.Войска Ирака взяли под контроль промышленный район Киркука, электростанцию, нефтеперерабатывающий завод и военный аэропорт.