Иракские военные силы берут Киркук под свой контроль

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Иракское командование начало готовить операцию сразу, как только 25 сентября был проведен спорный референдум за независимость курдского автономного региона в Ираке. Багдад и Вашингтон, а также многие другие мировые лидеры, осудили референдум.
Лидер курдской оппозиции Масуд Барзани (Massoud Barzani ) возглавил референдум, включив в состав Курдистана спорные территории, в том числе район города Киркук с его нефтяными месторождениями. Курдские пешмерги взяли Киркук под контроль, в то время как эмиссары из Багдада пытались договориться о выходе курдов из города.
Силы противоборствующих сторон являются американскими союзниками в составе коалиции, которую возглавляет США. Полковник Райан Диллон (Ryan Dillon), представитель коалиции в Багдаде, сказал, что боевых столкновений не было.
Войска Ирака взяли под контроль промышленный район Киркука, электростанцию, нефтеперерабатывающий завод и военный аэропорт.
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