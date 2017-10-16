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Главная страница → Раздел: ПолитикаХиллари Клинтон опасается, что Трамп запустит ядерную ракету
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Хиллари Клинтон опасается, что Трамп запустит ядерную ракету


Хиллари Клинтон опасается, что Трамп запустит ядерную ракету
Фото: AmericaRU.com
Бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поделилась, что она искренне обеспокоена тем, что президент Дональд Трамп может в любой момент запустить ядерную ракету, и не будет никакого способа его остановить.

Выступая на литературном фестивале в лондонском Саут-Банке в воскресенье вечером, Клинтон, соперница Трампа по прошлогодним выборам в США от демократов, заявила, что Конгресс в настоящее время «пытается выяснить» можно ли ограничить власть Трампа, чтобы предотвратить ядерную войну.

Еще с начала этого года Трамп угрожал Северной Корее «огнем и яростью, которых никогда еще не видел мир», отреагировав на серию ядерно-ракетных испытаний.

«Многие подумали, что я преувеличиваю, но в Конгрессе волнуются, можно ли ограничить власть Трампа, чтобы он уже сегодня не схватил моментально телефон и не позвонил кому-нибудь, кто сидит в центре управления», - сказала Клинтон для трехтысячной аудитории, в которую вошли мэр Лондона Садик Хан (Sadiq Khan), заместитель лейбористской партии Том Уотсон (Tom Watson) и бывший заместитель премьер-министра Ник Клегг (Nick Clegg).
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