Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 12:26 pm | Чикаго 11:26 am | Сан-Франциско 9:26 am
Главная страница → Раздел: В миреПапа римский потребовал от ООН покончить с голодом и конфликтами на Земле
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Папа римский потребовал от ООН покончить с голодом и конфликтами на Земле


Папа римский потребовал от ООН покончить с голодом и конфликтами на Земле
Фото: AmericaRU.com
В понедельник папа римский Франциск потребовал от мировых правительств коллективно взять на себя ответственность и положить конец растущему голоду в мире. Также он призвал урегулировать конфликты и связанные с изменением климата бедствия, которые заставляют людей покидать свои дома в поисках еды.

В понедельник папа римский выступал на собрании Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, проведенном в честь Всемирного дня продовольствия. Призвав правительства бороться с экологическими изменениями, Франциск привел в пример Парижское соглашение, по которому ряд стран взяли на себя обязательство регулировать количество выбрасываемого углекислого газа в атмосферу. Далее он выразил сожаление, что из соглашения вышли США.

В причинах голода Франциск обвинил жадность и небрежность в отношении ограниченных ресурсах планеты, из-за которых страдают наиболее уязвимая часть населения. По данным ООН за прошлый месяц, число голодающих в мире снова возросло в ходе длительных конфликтов, наводнений и засух. С другой стороны, 815 миллионов хронически недоедающих людей на данный момент, это меньше, чем 900 миллионов зарегистрированных в 2000 году.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118375
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Требуются
В салон красоты требуются стилисты В салон красоты требуются стилисты
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918 квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918
Раздел: Квартиры - продам
Квартира на острове возле Майами Квартира на острове возле Майами
Раздел: Услуги
Личный водитель, трансфер Личный водитель, трансфер
Раздел: Квартиры - продам
Low Maintenance 1br Condo Park Slope Low Maintenance 1br Condo Park Slope
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном жилом комплексе квартира в современном жилом комплексе
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus