Папа римский потребовал от ООН покончить с голодом и конфликтами на Земле

16 октября 2017 года, 17:55

Фото: AmericaRU.com

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В понедельник папа римский Франциск потребовал от мировых правительств коллективно взять на себя ответственность и положить конец растущему голоду в мире. Также он призвал урегулировать конфликты и связанные с изменением климата бедствия, которые заставляют людей покидать свои дома в поисках еды.В понедельник папа римский выступал на собрании Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, проведенном в честь Всемирного дня продовольствия. Призвав правительства бороться с экологическими изменениями, Франциск привел в пример Парижское соглашение, по которому ряд стран взяли на себя обязательство регулировать количество выбрасываемого углекислого газа в атмосферу. Далее он выразил сожаление, что из соглашения вышли США.В причинах голода Франциск обвинил жадность и небрежность в отношении ограниченных ресурсах планеты, из-за которых страдают наиболее уязвимая часть населения. По данным ООН за прошлый месяц, число голодающих в мире снова возросло в ходе длительных конфликтов, наводнений и засух. С другой стороны, 815 миллионов хронически недоедающих людей на данный момент, это меньше, чем 900 миллионов зарегистрированных в 2000 году.