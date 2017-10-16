Папа римский потребовал от ООН покончить с голодом и конфликтами на Земле

Фото: AmericaRU.com
В понедельник папа римский выступал на собрании Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, проведенном в честь Всемирного дня продовольствия. Призвав правительства бороться с экологическими изменениями, Франциск привел в пример Парижское соглашение, по которому ряд стран взяли на себя обязательство регулировать количество выбрасываемого углекислого газа в атмосферу. Далее он выразил сожаление, что из соглашения вышли США.
В причинах голода Франциск обвинил жадность и небрежность в отношении ограниченных ресурсах планеты, из-за которых страдают наиболее уязвимая часть населения. По данным ООН за прошлый месяц, число голодающих в мире снова возросло в ходе длительных конфликтов, наводнений и засух. С другой стороны, 815 миллионов хронически недоедающих людей на данный момент, это меньше, чем 900 миллионов зарегистрированных в 2000 году.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- Иракские военные силы берут Киркук под свой контроль →
- В Могадишо – самый смертоносный взрыв за десятилетия. Погибло около 300 человек →
- У города Киркук концентрируются противоборствующие силы курдов и иракских вооруженных сил →
- В Австралии крокодил напал на женщину страдающую деменцией →
- На Британские острова надвигается буря →
- Премьер-министр Испании выдвинул Каталонии ультиматум →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118375
http://www.americaru.com/news/118375